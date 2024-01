Muchos halagan lo bien conservada que se mantiene Sofía Vergara; sin embargo, la colombiana asegura que no todo es lo que parece. En una charla con la revista Aló, la actriz profundizó sobre su secreto para mantener su aspecto joven y atractivo a sus 51 años, y para lucir asombrosa.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, dijo entre risas y siguió sobre sus complejos relacionados con la edad. “Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo”.

Asegura no está peleada con el bisturí. “Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me den el hijueputo tiempo, ahí me verán, no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”, concluyó la famosa, que el 25 de enero estrenará la miniserie Griselda, en Netflix.