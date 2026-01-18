A Spanic la querían meter presa

La actriz Gaby Spanic enfrentó hace unas semanas una orden de aprehensión en su llegada a un aeropuerto de México, procedente de Estados Unidos.

En entrevista con el programa Hoy, la venezolana explicó que la orden fue girada tras ser acusada por autoridades aduanales de presuntamente portar drogas entre sus pertenencias al ingresar al país. “¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la aduana, y que yo metí droga a México, y me giraron una orden de aprehensión”, declaró Spanic, visiblemente molesta por la situación.

Spanic detalló que el conflicto se originó después de realizar una transmisión en vivo en Instagram, en la que mostraba unos cigarros sin nicotina, por los cuales aseguró que intentaron cobrarle hasta 600 dólares de impuestos. “Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros”, afirmó.

Finalmente, Gaby Spanic dijo que decidió hablar públicamente para evitar ser señalada como conflictiva y sostuvo que la orden fue injusta. “Ya basta que me digan la conflictiva”, expresó, e insinuó que alguien que quiere verla mal podría estar detrás del incidente. “Hay un loco detrás de mí, me querían humillar”.

Las quejas de Gaby Spanic sobre las autoridades mexicanas siguieron, e incluso denunció que la han intentado detener dos veces, y en una de estas ocasiones acudieron cien granaderos a su casa.