El incendio más mortal en la historia de California llega a la pantalla. En noviembre de 2018, la población de Paradise vivió su peor tragedia. Decenas de personas vieron cómo todo por lo que habían luchado se reducía a cenizas. Las llamas destruyeron casas, edificios, recuerdos y le arrebataron la vida a más de 70 personas.

A través del fuego reconstruye esa catástrofe desde la perspectiva de quienes tuvieron que actuar para salvar vidas. En la cinta, Matthew McConaughey y America Ferrera interpretan a Kevin McKay y Mary Ludwig, un chofer de autobús y una maestra que se verán en la difícil tarea de, no solo salir con vida, sino poner a salvo a los 22 niños que tienen a su cargo.

La película muestra cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cuando la situación exige valentía y claridad, incluso en medio del caos más absoluto.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue reconocida por su retrato humano del desastre, A través del fuego llega a Apple TV+ como un recordatorio de que, incluso rodeados de destrucción, la determinación y la esperanza pueden mantenernos en pie.