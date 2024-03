Rebecca Jones se fue en sus términos el 22 de marzo de 2023, a los 65 años, y a un año de su partida, sigue siendo noticia no solo por el recuerdo a su trabajo sino también porque hace poco más de un mes, se cumplió su última voluntad.

Así fue anunciado por su mejor amiga, Ana Celia Urquidi, quien informó a los medios de comunicación que fue el 3 de febrero cuando llevaron las cenizas de la actriz a Jiutepec, Morelos, las cuales fueron depositadas debajo de un árbol que Jones adoraba.

Rebecca murió a consecuencia del cáncer de ovarios que padeció los últimos años de su vida, pero lejos de deprimirse y darse por vencida decidió tomar al toro por los cuernos y vivir lo mejor que pudo hasta el final. Su última aparición pública fue en la función especial de la película Nada que ver, en la que participó. Al preestreno de dicha cinta se le vio muy demacrada, pero con la misma actitud y seguridad que la caracterizó.

De hecho, tras esta aparición y los rumores que suscitó fue la misma Rebecca quien escribió en sus redes sociales: “Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exupéry, ‘lo esencial es invisible a los ojos’… Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”.

Jones amaba la actuación y entre sus mayores logros fue actuar en Cuna de lobos (junto a su entonces esposo, Alejandro Camacho) una de las telenovelas más importantes de la historia de la televisión mexicana. Jones planeó todo antes de irse, se fue en sus propios términos y fueron sus seres queridos quienes se encargaron de cumplir sus últimos deseos.