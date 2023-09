A un mes de ver a OV7

Falta poco menos de un mes para que cientos de fanáticos coreen con todas sus fuerzas los grandes éxitos: “Enoquéceme”, “Shabadabada”, “Mírame los ojos” y “Vuela más alto” de la agrupación mexicana OV7, quienes se presentarán en el Foro Chiapas.

La cita está pactada para el sábado 28 de octubre a las 21:00 horas en el ya emblemático recinto, ubicado en la carretera que comunica la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez con el municipio de Chicoasen.

De acuerdo al sitio donde se pueden adquirir las entradas para este concierto, aún hay boletos para las zonas: Fan, en 3 mil 28 pesos; VIP, en 2 mil 678 pesos; Palco, en mil 905 pesos; Preferente en mil 130 pesos y en General, 721 pesos.

Cabe resaltar que está será una de las últimas oportunidades para ver a la agrupación surgida a finales del siglo pasado, ya que se despedirán de los escenarios en la Arena Ciudad de México con un magno concierto el día 14 de diciembre.

“La decisión de OV7 de despedirse de los escenarios ha sido una elección llena de amor y respeto hacia sus fans, quienes han sido parte esencial de su trayectoria. Este concierto promete ser un evento inolvidable que encapsulará la esencia de la banda y los recuerdos compartidos a lo largo de 34 años”, explicaron los organizadores del concierto de la Ciudad de México.

La agrupación conformada por Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Ari Borovoy, Érika Zaba, Lidia Ávila, M’balia Marichal y Kalimba Marichal se embarcaron en una gira que inició en tiempos de pandemia (septiembre del 2022), lo que los llevó a pisar sitios escenarios como el The Pearl en La Vegas, Nevada; el Majestic Theatre de San Antonio,Texas; el The Palladium de New York; el Youtube Theatre de Los Ángeles, California y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.