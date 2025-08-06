A Woodside le aburre la novela de Osorio

La periodista de espectáculos Maxine Woodside dio a conocer su opinión acerca de los melodramas principales de Televisa y TV Azteca y, sin gran empacho, expresó que descubrió que Cautiva por amor era una gran telenovela, cuando decidió cambiarle de canal, debido a que la producción de Juan Osorio era demasiado aburrida para seguir viéndola.

En su programa Todo para la mujer, Maxine confió a sus compañeros que la noche del jueves veía Amanecer, la nueva telenovela de Juan Osorio, hasta que, hastiada, decidió cambiar de canal.

La “reina de la radio” argumentó que, las escenas en donde no aparece Fernando Colunga, el protagonista, se vuelven muy fastidiosas, debido a lo que los diálogos son muy largos. También reparó en la mala dicción que, según Maxine, Livia Brito tiene a la hora de decir sus parlamentos. “Por cierto está aburrida, fíjense, fueron dos, tres capítulos, donde Livia Brito se va con el malo, que es Daniel Elbittar, se van a una playa... unas conversaciones larguísimas, en el comedor, en la sala, en la recámara, hablando de por qué ella tiene que ser libre y por qué tiene que dejar a Fernando Colunga, todo el capítulo, los dos hablando, ¿qué les pasa?, aburrida, a Livia Brito no se le entiende nada, tiene pésima dicción y, llorando, menos se le entiende”, remarcó.

Fue así como contó que decidió cambiar a TV Azteca, en donde, al a misma hora, se emite Cautiva por amor, la producción con que la televisora volvió a producir melodramas; la locutora afirmó que, a diferencia de Amanecer, dicha telenovela tenía un argumento interesante, capaz de enganchar al televidente. “Bueno, me pasé a ver ‘Cautiva’, que está buenísima, por cierto, yo no la había visto fíjate”, confesó a sus compañeros, quienes coincidieron con ella y reconocieron que el melodrama cuenta con un muy buen reparto. “Primero, tiene muy buen reparto”, dijo Woodside, elogiando las actuaciones, principalmente la de Daniela Castro, su hija Danka y la interpretación de Plutarco Haza como Remigio Fuentes Mansilla.

También se tornó controversial al destacar que, según su parecer, en los últimos episodios transmitidos, Litzy, la protagoniza de Cautiva, luce pasada de peso, comentario que sus compañeros del programa trataron de ignorar.