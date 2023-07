A Ximena Romo la persiguen las estafas

Ximena Romo, la actriz de María Félix: La Doña y Señorita 89, aprendió con sangre lo que es ser estafada. Un día recibió una llamada telefónica que le informaba sobre un cobro indebido a su tarjeta y, sin pensarlo, dio su contraseña a fin de detener la “equivocación” y el abuso del que supuestamente estaba siendo objeto.

“Me agarraron en la mañana, apenas levantándome y di la clave; a los pocos segundos comenzaron a llegar mensajes de eso, por fortuna soy actriz y no tenía dinero (risas), me sacaron poco, como mil pesos que tenía, pero sí me quedé con una mala sensación”, narra en entrevista.

Ahora será ella quien defraude a varias personas, pero por millones de pesos, en la serie Los artistas: primeros trazos, que llegará a la plataforma Vix el próximo 7 de julio. La producción filmada en Madrid, ambientada en el universo de la venta de obras de arte, fue escrita por la española María Dueñas, autora de los bestseller La templanza y El tiempo entre costuras.

“Soy una mexicana que vive allá y sucede, digamos, justo después de la pandemia en la que mucha gente perdió su trabajo. Es una restauradora de arte, ha estudiado mucho para ello, trabajó en el Instituto de Arte de Madrid, pero la corren y termina trabajando en un restaurante”, detalla.

“Sucede justo cuando conoce al personaje de Maxi Iglesias (‘Velvet’) quien tiene una tienda de antigüedades y está perdiendo dinero, así que se ve en la necesidad de realizar estafas, ahí comienza todo”, comenta Romo sobre su personaje llamado Cata.

Los artistas: primeros trazos está conformada por diez episodios en los que Francesc Garrido (El jaguar) juega de antagonista. La producción de 360 Powwow e Isla Audiovisual es dirigida por Joaquín Llamas, Oriol Ferrer y Manuel Sanabria.

En agosto, Romo se trasladará de nueva cuenta a la capital española para grabar la segunda temporada de la historia y seguir estafando a gente, aunque en la vida real es incapaz de engañar fuera del set. “No puedo con los juegos como el póker porque no soy buena para mentir, todo se me ve en la cara, por eso ni le entro”, dice divertida.

Con la belleza

Ximena espera pronto el lanzamiento de los nuevos episodios de Señorita 89, donde ahora los medios de comunicación serán cuestionados. Mientras en la primera entrega se veía lo oscuro de los concursos de belleza, como los abusos que suceden dentro de ellos, ahora se da un paso más.

“De cada personaje se va a ver su proceso, pero también estará el tema de las televisoras, de lo que ha puesto como estereotipos y es darnos cuenta de que quienes hacemos cine y televisión tenemos una responsabilidad grande, porque estamos en la educación emocional y la psique de las personas”, adelanta Ximena Romo.