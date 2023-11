Yeri Mua saltó a la fama como influencer al compartir su día a día, mientras da consejos de moda y belleza; así, en 2022, se convirtió en la Reina del Carnaval de Veracruz.

Desde entonces se ganó el apodo de la “Bratz Jarocha”; sin embargo, la joven veracruzana reconoció que en su tierra no la quieren. Recientemente, la nacida en Coatzacoalcos usó sus redes para explotar contra sus paisanos ya que, asegura, son quienes más la critican. “Chistoso que el único estado de donde más me tiran m... es Veracruz”, indicó en una historia de Instagram.

Mua, de 20 años, asevera que eso no le quita el sueño, pues con o sin porras de los jarochos ella sigue triunfando. “El que no me quiera apoyar pues que no me apoye, pero que no me estorbe. Así de simple”, recalcó la influencer.

Esta semana, la “Bratz” ha tenido un incremento en sus seguidores gracias a su sencillo “Chupón”, el cual ya ha acumulado 30 millones de descargas en las plataformas de streaming.