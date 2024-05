Las aplicaciones de citas no son exactamente las mejores para encontrar el amor entre personas normales, y las celebridades tampoco están teniendo mucha suerte con estas, incluido Zayn Malik, quien intentó usar Tinder pero fracasó.

El rompecorazones de One Direction habló sobre su intento de encontrar el amor en la aplicación de citas después de mudarse a una granja en el condado de Bucks, Pennsylvania (EE. UU.), lo que terminó con sus esperanzas aplastadas cuando los lugareños que pasaban por el pequeño pueblo no podían creer que él fuera el verdadero. “Todos me acusaron de ser un falso. Me preguntan ‘¿para qué estás usando las fotos de Zayn Malik?’”, contó.

Afirmó que después de muchos reportes, la cuenta del famoso ha sido eliminada en más de una ocasión.