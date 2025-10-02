Aarón desmiente fraude en reality

Aarón se convirtió en el último eliminado de La casa de los famosos. El influencer abandonó el reality de Televisa a tan solo unos días de la gran final. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de la polémica, y es que, hubo quienes aseguraron que se habría tratado de un fraude por parte de la producción.

Según los números de Mercury en redes sociales (5 millones de seguidores en Instagram) no había manera de que Shiky lo rebasara en votaciones, pues el español llega a los 343 mil. Ahora, en entrevista, el exhabitante aseguró que, aunque entiende la inquietud de sus fans, no comparte sus teorías sobre el supuesto fraude. “Ahí adentro, lo que tenías (de números) igual y la primera semana interesaba, pero después ya es más como tú eres”, dijo.

Aarón también afirmó que, aunque ya no como jugador, seguirá apoyando a su equipo; incluso, dio el nombre de su favorito. “Todos se lo merecen, pero me identifico mucho porque acabamos de medio iniciar de cierta manera nuestros pininos y este puede ser un gran trato, me gustaría que Aldo o Abelito se lo ganaran”.