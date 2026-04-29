A.B. Quintanilla respalda a Cazzu

La cantante argentina Cazzu sorprendió al interpretar el tema “Si una vez”, de Selena, durante un concierto en Chicago, lo que rápidamente llamó la atención de A.B. Quintanilla, hermano de la “Reina del Tex-mex”, quien no dudó en mostrar su apoyo públicamente.

El músico reposteó varios videos en sus redes sociales donde se observa a la trapera cantando el clásico de su hermana, gesto que fue interpretado como una señal clara de aprobación. El gesto de apoyo también revive una controversia previa con Ángela Aguilar, quien en 2020 fue señalada por comentarios considerados irrespetuosos hacia Selena, pues se refirió a ella como una “señora grande”.

En su momento, A.B. Quintanilla respondió directamente a esas declaraciones. “La forma en que esa persona lo hizo sonar, como si Selena fuera una vieja, si ella estuviera aquí hoy estoy seguro de que sería una mujer mayor con un aspecto increíble, la cuestión es que tenía 23 años cuando se la llevaron, ¿entiendes?, Selena era muy joven”, dijo el productor.

Comentarios

Esta declaración de Quintanilla vuelve a tomar resonancia luego de repostear los videos de Cazzu quien, por cierto, mostró admiración y respeto a Selena. Además de Cazzu, el productor también mostró apoyo a Emiliano Aguilar, medio hermano de Ángela, quienes mantienen una relación distante y seca.

Quintanilla compartió contenido del joven cantante, incluyendo su música reciente, en lo que muchos interpretaron como una postura clara dentro de la tensión familiar que rodea a los Aguilar. Así, en medio de homenajes, polémicas y relaciones fracturadas, A.B. Quintanilla dejó ver de qué lado está: respaldando a quienes, desde su perspectiva, honran el legado de Selena y su familia.

En medio de estas controversias, a la que se le suman las tensiones en la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Emiliano, quien no lleva una buena relación con la dinastía Aguilar, confirmó que tendrá una colaboración con Cazzu, por lo que se podría venir una tiradera de proporciones gigantescas.