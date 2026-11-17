Tras varios días de convivencia, tensiones y momentos inesperados, la noche del domingo 15 de noviembre también se dio a conocer al primer eliminado, pero también, los habitantes recordaron los acontecimientos más virales de la semana y fueron testigos de un homenaje dedicado a Toño de Nigris, hijo de Doña Alegría, quien falleció en 2009.

¿Se va de la casa?

Después de enfrentarse a la votación del público, uno de ellos tuvo que abandonar definitivamente la casa. Los participantes que llegaron a la zona de eliminación fueron Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles. Sin embargo, el respaldo de los espectadores no fue suficiente para que este último continuara en el programa, por lo que Abel fue el primero en salir del reality de HotSpanish.

Al conocer el resultado, el fisicoculturista se despidió de sus compañeros y agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto. “Gracias por la oportunidad, al verlos a todos cuando los conocí, esto para mí es un sueño, pues estoy rodeado de gente con un ‘fandom’ increíble y con millones de seguidores. Ellos me motivan para seguir picando piedra, se merecen estar aquí. Gracias a mi público, jamás pensé en que iba a competir contra ellos”, expresó.

Aunque su paso por La Mansión VIP 2 terminó en la primera semana de eliminaciones, Abel Robles ya tenía experiencia frente a las cámaras y en los realities de televisión.

Historia

El influencer y fisicoculturista nació el 16 de julio de 1995 en Hermosillo, Sonora. Su condición física y su personalidad le abrieron camino en el entretenimiento mexicano, donde comenzó a ganar reconocimiento gracias a sus participaciones en programas de televisión.

Uno de sus primeros proyectos destacados llegó en 2022, cuando se integró a la décima temporada de Acapulco Shore. Posteriormente, regresó para otra entrega de la producción y mantuvo su presencia tanto en televisión como en plataformas digitales. En 2024, Robles volvió a los realities al formar parte de Tentados por la fortuna, de TV Azteca, en el que varios participantes debían recorrer distintos escenarios y superar desafíos mientras resistían tentaciones que podían comprometer el premio colectivo.