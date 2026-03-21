Abelito llega a la comedia

Después de probar suerte en la función de box en Ring Royale, Abelito afirmó que ese no es su camino y que pronto tendrá su programa de comedia titulado: Abelito de mi guarda, producido por Rosa María Noguerón, la realizadora de La casa de los famosos.

Así nace su nueva faceta angelical, con una historia similar a la que ya vimos en un sketch del show de realidad; sin embargo, ahora será un ser divino que bajará a la Tierra para conceder milagros; sin embargo, la odisea para el protagonista será lograrlo. “Después de salir del ‘reality’ me dieron la oportunidad de tomar clases de actuación... Ya me probé en teatro dentro del Tenorio y creo que me fue bien, y la gente me acepta en el plan de comediante”, explicó.

Como ocurría con sus sketches del genio, Abelito no entenderá del todo cómo hacer para cumplir lo que le piden, lo que dará rienda suelta a una situación bochornosa en la que, afortunadamente, las circunstancias se acomodaran a su favor. “Es un ángel que le pidió a San Pedro Ajalpan hacer milagros en la Tierra... siempre la está regando. Al final, por alguna razón, termina consiguiendo el milagro”, comento en entrevista Abelito.

Una nueva faceta

Ahora tendrá la oportunidad de mostrar al público su talento como comediante, actor y hasta productor, siendo él quien lleve la “aguja” del hilo en dicho proyecto, el cual ya tiene grandes expectativas del público.

La serie cuenta con la participación de reconocidos actores como Rodrigo Murray, Mariazel, Ricardo Fastlicht, Raquel Bigorra y otros personajes de las redes sociales que aparecerán en diversos capítulos.

Este es el primer trabajo en solitario del influencer, después de su destacada participación como finalista en el programa producido por Televisa-Univisión.