Abelito, nervioso y emocionado

Abelito declinó el ofrecimiento de Aldo de Nigris, su ahora compadre, de compartir el primer lugar de La casa de los famosos México sin advertir que, afuera del reality, ya tenía un nuevo proyecto laboral afianzado con su debut en El Tenorio cómico.

“Este proyecto me pone un reto muy personal y estoy muy emocionado, me enteré justo al salir que tenía trabajo, pero fue gracias a mis ‘managers’ que, si ven la oportunidad, mientras vamos caminando poco a poco, pues la aprovechan; en mi caso, ya salí con esta oportunidad y ahora vamos a comenzar a talonear a ver qué tal se da”, expresó.

Durante los últimos días de su participación en el reality de Televisa Univisión, Abelito se acercó a Dalilah Polanco y a José Luis Rodríguez, “Guana”, para conocer un poco más del trabajo teatral, porque reveló que desde niño ha tenido la inquietud de entrar al mundo de la actuación para hacer películas o series. “Sé que el teatro es un paso muy importante en la carrera, yo demostré mi admiración por el teatro por todo lo que decían de las emociones y quería venir a verlo, pero ahora que me dicen que no voy a verlo, sino a actuar, me pone del otro lado del tablero”, señaló Abelito.