Abelito, segundo finalista del reality

En la novena semana del reality, el último proceso de nominaciones sorprendió a todos los habitantes, no solo por un inesperado cambio de reglas al momento de entrar al confesionario, sino también por un giro estratégico que dejó a casi todos en la temida placa de nominación.

La dinámica, anunciada por los conductores consistió en una prueba de azar y estrategia. Cada participante ocupó un carril con 10 espacios, acompañado de un pequeño auto de carreras.

La mecánica era sencilla pero impredecible: por turnos, los concursantes lanzaban un dado por una rampa. El color que salía indicaba qué coche debía avanzar. El primero en llegar a la meta sería declarado finalista.

Desde el inicio, Abelito mostró un desempeño sólido. En la primera ronda tomó la delantera; en la segunda, Aldo De Nigris se acercó con fuerza; la tercera ronda vio a Aarón Mercury avanzar, amenazando la ventaja de Abelito. Sin embargo, en la cuarta ronda, el influencer logró posicionarse en la casilla nueve, y en la siguiente consiguió avanzar a la décima y final.

Con este resultado, Abelito se convierte oficialmente en el segundo finalista de La Casa de los Famosos México 2025, y queda fuera de la placa de nominación.