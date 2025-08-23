Abel Sáenz Romero (27 de septiembre de 1999), conocido popularmente como “El Abelito”, es un influencer, creador de contenido y economista mexicano.

Es hijo de Abel Sáenz Martínez y Cristina Romero. Su historia personal está marcada por la pérdida de su hermano mayor, Daniel, quien falleció a los cuatro años de edad a causa de complicaciones derivadas de una condición médica que también comparten Abelito y sus padres. En ese momento, Abelito tenía apenas un año de vida.

Su infancia transcurrió en el entorno del circo, oficio al que se dedicaba su padre y en el que conoció a su madre. Desde pequeño participó en ese mundo artístico, presentándose como el payaso Frijolito, lo que le permitió tener sus primeras experiencias frente al público. Con el tiempo, su camino lo llevó a la vida académica. En octubre del 2024 finalizó la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Abelito fue diagnosticado con “talla baja” de origen genético, acompañada de falla motora. Este diagnóstico implica un crecimiento físico distinto al promedio y ciertas limitaciones en la movilidad. A diferencia de otros casos comúnmente asociados con la acondroplasia, su aspecto físico no presenta todas las características que suelen identificarse con esa condición.

A lo largo de su vida también ha enfrentado una pérdida progresiva de sensibilidad en algunos dedos de su mano, una situación que ha influido en sus actividades diarias y que forma parte de los retos de salud que lo acompañan.

Fama en redes

El camino de Abelito hacia la fama comenzó en un momento inesperado. En 2020, mientras el mundo atravesaba la pandemia del covid, decidió abrirse espacio en el mundo digital compartiendo vlogs en Youtube y Facebook. Al poco tiempo descubrió Tiktok, una plataforma que se convertiría en el escenario perfecto para mostrar su humor espontáneo y su estilo directo.

El eco que generó en redes sociales abrió puertas más allá del entorno digital. En televisión debutó como participante del reality Tentados por la fortuna, experiencia que lo acercó a un público nuevo. Más adelante se integró a la serie de comedia Par de ideotas, compartiendo escena con los hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo y Vadhir, lo que marcó su primera incursión en producciones de entretenimiento consolidadas.

La música también formó parte de su trayectoria. Su estilo desenfadado lo llevó a colaborar en videoclips de artistas del regional mexicano como Marca Registrada y Peso Pluma. A la par, comenzó a desarrollar sus propios proyectos musicales, entre ellos los temas “Chi”, “La 380” y “Descontrol”, entre otros.

Reality

El punto de mayor visibilidad llegó en julio del 2025, cuando se convirtió en participante de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Su entrada, descendiendo desde una enorme bola disco durante la gala inaugural, fue uno de los momentos más comentados de la temporada.

Más allá del espectáculo, su presencia generó un debate en torno a la representación de personas con talla baja en la televisión, ya que enfrentó desafíos por la falta de adaptaciones en el set y en las dinámicas. Sin embargo, el carisma y el sentido del humor que lo habían llevado hasta allí lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público y de la conversación en redes sociales.

En la actualidad, la presencia digital de Abelito refleja el alcance de su popularidad. Su canal de Youtube reúne a más de 400 mil suscriptores, en Instagram supera el millón de seguidores y en Tiktok, la plataforma que impulsó su carrera, suma más de 6 millones de seguidores que día a día interactúan con su contenido.