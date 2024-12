El nombre de Maryfer Centeno se ha convertido en tendencia en los últimos días en redes sociales, luego de que se difundiera una entrevista donde la grafóloga afirmó que escribir con pluma azul podría tener efectos positivos en la pérdida de peso; lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios y algunos influencers, quienes criticaron sus palabras.

Entre las personas que cuestionaron sus palabras fue Octavio Arroyo, mejor conocido en redes como Mr. Doctor, quien uso sus palabras y teorías para desacreditarla públicamente.

Medidas legales

Como resultado, Maryfer decidió tomar medidas legales contra él, por presuntamente haber ejercido violencia de género. Sin embargo, la controversia escaló cuando Centeno interpuso una demanda por violencia de género contra Arroyo, argumentando que sus comentarios y burlas en línea constituyen un ataque a su reputación y un acto de violencia digital. Según la grafóloga, estos ataques han traspasado los límites de la libertad de expresión, afectando significativamente su vida personal y profesional.

Pero no todo quedo ahí, ya que, antes de tener su juicio, el cual está programado para el próximo mes de enero, Centeno y sus abogados Alonso Beceiro y Mariana Gutiérrez convocaron a los medios de comunicación en el café de Maryfer para abordar la situación legal y las amenazas que enfrenta supuestamente por parte del creador de contenido.

Aunque la grafóloga decidió no hacer declaraciones directas, sus abogados, expusieron la gravedad del caso y las razones detrás de la demanda. Una de estas, según Beceiro es que, “una cosa era la libertad de expresión y otra el libertinaje disfrazado de opinión”, pues según él, los comentarios de Mr. Doctor no eran críticas profesionales, si no ataques violentos que ponían en riesgo los derechos de Maryfer como mujer.

Asimismo, en el lugar proyectaron frases textuales del influencer, como “maestra del engaño” y “no tienes la formación para abrir el hocico”, que, según los abogados, no solo son ofensivas, sino que también constituyen un lenguaje misógino.

Descontento

Toda esta situación generó un descontento entre usuarios, quienes en su mayoría no creen que Mr. Doctor haya amenazado de esa forma a Maryfer, e incluso criticaron la forma “violenta” en que su abogado trato a algunos periodistas.

Además, difundieron un video por medio de la plataforma de X, acusando a su abogado de presuntamente haber agredido a una mujer. En dicho clip se observa como Beceiro se acercó hasta donde estaba una mujer, quien supuestamente se encontraba alimentando a unos animales en un predio de Naucalpan, Estado de México, para posteriormente correrla del lugar y agredirla.

En aquella ocasión, la mujer comenzó a gritar que estaba operada, mientras Alonso —visiblemente furioso— la agredía, al tiempo que le gritaba que era propiedad privada; por lo que ésta comenzó a pedir auxilio.

Sin embargo, no fue lo único que usuarios compartieron, pues también agregaron una foto del abogado de Maryfer mientras portaba un arma de fuego, lo que desató la furia de usuarios quien tacharon de “doble moral” al licenciado.