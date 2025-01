Han pasado dos años desde que Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en un mediático juicio por difamación; sin embargo, nuevos detalles del caso han salido a la luz.

En una reciente entrevista, Benjamin Chew y Jessica Meyers, parte del equipo legal del protagonista de Piratas del Caribe, revelaron que, aunque confiaban en al cien por ciento en su cliente, temieron perder el caso, pues llegaron a creer que Depp no soportaría el estrés de los interrogatorios.

Los abogados explicaron que como parte de su estrategia, la parte acusadora intentó hacer explotar a Johnny y aunque conocían su sentido del humor, no sabían cómo reaccionaría en el estrado. “Queríamos humanizar a Johnny ante el jurado para que pudieran entender por qué golpear a la mujer que amaba era algo de lo que no era capaz. Pero lo único que nos preocupaba era que pudiera perder los estribos. La otra parte iba a hacer todo lo posible para que Johnny mostrara ira”, dijo Chew en la charla.

Con lo que la otra parte no contó, fue con el sentido del humor de Johnny, mismo que fue pieza clave en el triunfo obtenido. “El uso del humor por parte de Johnny socavó cualquier argumento serio que los abogados de Amber intentaran exponer”, agregó. Recordemos que, en 2019, el también músico demando a su exesposa por un artículo de opinión que la actriz compartió en el diario The Washington Post y en que aseguraba haber sido víctima de maltrato doméstico y toda clase de abusos por Depp, aunque no mencionaba directamente su nombre.

Sin embargo, tras la publicación del escrito, Johnny perdió diversos contratos; incluyendo el que tenía con Disney para interpretar al famoso Jack Sparrow, lo que afectó su carrera y su imagen pública. El juicio inició en abril del 2022, y luego de más de dos meses de declaraciones, testigos y un sinfín de pruebas presentadas, el jurado falló a favor del actor, otorgándole un millón de dólares por daños y perjuicios.

Meyers, por su parte, destacó que la postura firme y tranquila de Depp también influyó en el resultado, pues evitó caer en provocaciones que pudieran haber afectado su credibilidad. “Una de las cosas que los abogados intentan hacer en el contrainterrogatorio es mantener el control del testigo. Eso es algo que Johnny simplemente no permitió (al abogado de Heard, Ben Rottenborn) hacer”, explicó.

Asimismo, revelaron cuál fue la reacción de Johnny una vez que le comunicaron el veredicto del jurado, pues recordemos que el actor no estuvo presente en la corte en ese momento. “Estaba eufórico y sonaba como si se hubiera quitado el peso del mundo de encima. Parecía un niño, estaba encantado”, declaró Chew. El caso fue sumamente mediático y mantuvo al público al pendiente de todo el proceso, tanto así que, meses más tarde, Netflix estrenó un documental al respecto; el cual se mantuvo entre lo más visto de su catálogo.

Después de lo sucedido, Johnny recuperó el cariño de sus fans y varios contratos y se ha mantenido en la lucha de retomar su carrera. Por su parte, Amber se ha alejado por completo del ojo público y ha enfocado todo su tiempo en disfrutar de su maternidad y su nueva vida en España.