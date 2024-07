A ocho años del asesinato del cineasta León Serment y la productora Adriana Rosique, su hijo Benjamín sigue asegurando que él no planeó la muerte de ambos, como afirman las autoridades capitalinas.

El caso fue retomado por la serie documental Archivo negro: sombras del crimen, recién estrenada por la plataforma ViX, en la que da voz a Benjamín, pero también a quien fuera su novia y acusada de cómplice, además de amigos de él, quienes aseguran era violento.

También ocupa material de stock, donde habla la propia Rosique, quien se dedicó a investigar el homicidio de quien fuera su esposo y socio, así como videos oficiales del día de los hechos. La productora fue asesinada en su propio domicilio, con menos de un mes de diferencia.

“Mis padres fueron extraordinarios proveedores, no les puedo reprochar nada, quizá viéndolo de manera retrospectiva, me faltó jugar con ellos, me faltó compartir comidas con ellos, pero tampoco se los reprocho, se que me dieron lo que tenían”, dice en una entrevista actual.

“¿Digo que soy inocente? Sí. Yo nunca quise planear… Yo nunca quise matar a mis padres, yo no planeé el asesinato de mis padres», recalca. Cuando se le cuestiona sobre su expareja, señala brevemente que para él era muy importante, pero ya no le interesa saber qué ha pasado con ella.

“Ella no quería mi bien y estaba conmigo no por las razones correctas”, expresa.

La expareja, al ser cuestionada sobre si cree que Benjamín es un asesino, dice no saber y asegura que es un tema complicado. “Creo que sí, pero fue a consecuencia de todas las cosas que yo no sabía”, dice la joven instantes después.

En agosto de 2016, Serment (El efecto tequila y Kada kien su karma) fue asesinado a puñaladas a metros de su domicilio, tras un presunto asalto, luego de ir a dejar a Adriana al taxi. El director estaba acompañado de Benjamín y su perra, siendo agredido únicamente el realizador.

Un mes después, Adriana fue hallada colgada en una ventana de su domicilio, lo cual fue tomado inicialmente como suicidio, pero luego las autoridades aseguraron, basándose en videos y testimonios, que Benjamín había dejado la puerta de la calle entreabierta y encerrado a los perros para que entraran los asesinos.

Se informó que había ofrecido 200 mil pesos a los homicidas. En un episodio de la serie, examigos de Benjamín recuerdan malas experiencias, como cuando amenazó con clavarle un cuchillo a una familiar de ellos o la vez que se ufanó de haber golpeado a su madre (Adriana Rosique). “Ese ‘shock’ inicial (por el asesinato) se nos pasó muy rápido, porque se nos hacía muy lógico a nosotros”, dice uno de sus excompañeros de secundaria.

Archivo negro: sombras del crimen retoma en esta primera temporada cinco casos de resonancia en México, entre estos el del “Coqueto”, un microbusero que abusaba sexualmente de pasajeras, y el de Elvira Luz Cruz, la mujer que presuntamente asesinó a sus cuatro hijos y cuyo caso fue adaptada en los 80 al cine en Los motivos de Luz, historia dirigida por Felipe Cazals.