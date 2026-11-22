Usamos las pantallas todo el tiempo: cuando nos queremos guiar con un mapa o cuando buscamos algún tutorial. Pero también las usamos cuando estamos esperando a nuestro hijo en el jardín de niños o cuando estamos a punto de acostarnos. El celular se usa tanto de manera instrumental como en los tiempos muertos y para el ocio. ¿Por qué no nos podemos despegar o no nos podemos alejar de las pantallas? Con ese nombre se llevó a cabo un conversatorio y taller en la librería La Colmena, organizado por el Grupo de Investigación en Filosofía de la Computación de la UNAM.

Las ponentes, la doctora en Estudios Humanísticos Gabriela Sued y la maestra en Filosofía de la Ciencia Astrid Dzul Hori, abundaron sobre la dependencia que se tiene actualmente de las pantallas, sobre todo de las móviles, y sobre cómo su uso se ha convertido en una dependencia no solo informativa sino también discursiva.

Las pantallas se han convertido en una herramienta que ha sustituido a la memoria. “Yo ya no me sé el número telefónico de absolutamente nadie”, comentó Hori al problematizar qué habilidades estamos perdiendo como personas al tener una dependencia cotidiana y constante de los dispositivos electrónicos. Tanto Sued como Dzul Hori refirieron que, al perder la señal, existe una pérdida total de orientación en el espacio geográfico, pues dependemos de los mapas que actualmente ofrecen los móviles.

La era algorítmica

Para ahondar en la problematización del uso constante de las pantallas, Hori preguntó qué diferencia hay entre una tecnología que nos ayuda a hacer algo y otra que está diseñada para que no podamos dejar de hacerlo. En el evento, que también fue un taller, una persona escribió: “No me puedo separar de las pantallas porque no me quiero atrever a ver mi realidad”. Y otra habló desde el contexto laboral: “Estoy en el otro extremo, me piden que consulte el celular varias veces al día”.

A la maestra Dzul Hori también le preocupa que el discurso social se haya trasladado a lo que se dice en las redes sociales. Señaló que, por ejemplo, Instagram se siente como un espacio público donde circulan opiniones, imágenes y experiencias, y por ello “a veces tengo la sensación de que si no estoy ahí, me lo voy a perder”.

También cuestionó la necesidad de grabar conciertos en lugar de disfrutarlos: “¿Por qué nos interesaría grabar la mitad de un concierto en nuestro celular si estamos ahí, in situ, viviendo el concierto?”, y el afán de almacenar información a la que nunca vamos a regresar. Después preguntó qué concepción de libertad se despliega en la era algorítmica. La doctora Sued contestó que vivimos una libertad “muy relativa”, pues detrás de los contenidos infinitos y llamativos hay estrategias de diseño pensadas hasta el mínimo detalle por las plataformas para que nos enganchemos. Entonces, explicó, no es que veamos los contenidos gratis: “Lo que estamos cediendo es nuestra atención. Estamos pagando con atención”. Las plataformas convierten esa atención en datos y en dinero; es la economía de la atención, argumentó.