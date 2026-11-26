En menos de dos minutos, Christian Nodal abrió seis nuevos frentes en la disputa legal con su padre por el control comercial de su nombre artístico.

El lunes pasado, el cantante presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) seis solicitudes para registrar la marca “Christian Nodal”, todas a su nombre. Los documentos obtenidos muestran que busca proteger su identidad para shows, grabaciones, publicidad, ropa, publicaciones y transmisiones por internet.

Los trámites, ingresados entre las 15:42 y las 15:43 horas, fueron realizados por Ian Sergio Ibarra Hernández, el mismo abogado que el 9 de noviembre presentó una oposición de 128 páginas contra una solicitud del padre. De las seis categorías en las que Christian busca registrar su nombre artístico, en dos su padre, Jesús Jaime González Terrazas, ya posee la marca “Christian Nodal” y en otras dos mantiene solicitudes en trámite.

Derechos en disputa

La marca en la clase 9, que comprende productos relacionados con la grabación y reproducción de sonido, pertenece al padre desde abril y hasta 2036. Ahora, el hijo la solicita para discos, música descargable, podcasts y apps.

También desde febrero y hasta 2036, González Terrazas tiene registrada la marca en la clase 35, que protege servicios de publicidad y administración de negocios. Christian busca derechos para marketing de influencers, venta de mercancía y gestión empresarial de artistas.

En la clase 16 busca proteger su nombre para carteles, fotografías, boletos y tarjetas, categoría en la que ya se opuso al registro solicitado por su padre, como reveló este diario el 18 de noviembre.

En la clase 41, Christian busca registrar su nombre para conciertos, producción musical, clubes de fans y taquillas. Su padre posee tres marcas con variantes del nombre y desde mayo busca registrar la denominación completa, pero el IMPI le notificó dos impedimentos legales.

Las otras dos solicitudes abarcan ropa, sombreros y calzado (clase 25), así como streaming y video bajo demanda (clase 38). En ambas, el padre carece de registros localizados con esa denominación.

Procedimiento

Según el artículo 221 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el padre tendrá un mes para oponerse una vez que surta efectos la publicación de las solicitudes. Aun sin oposición, el IMPI deberá evaluar si los registros previos impiden conceder las marcas. Christian podría pedir la nulidad de los títulos de su padre si acredita un mejor derecho por uso anterior e ininterrumpido, conforme al artículo 258.

En las solicitudes, Nodal dijo haber usado la marca por primera vez el 1 de noviembre de 2014, a los 15 años.