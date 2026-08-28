Abren Coloquio de Investigación en música

Con el objetivo de fomentar la generación, el intercambio y la divulgación del conocimiento musical, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, puso en marcha los trabajos del Cuarto Coloquio de Investigación y Prácticas Musicales de la Facultad de Música, con el tema “Territorios sonoros: diálogos contemporáneos en la música”.

Al inaugurar este encuentro académico, la rectora destacó que el coloquio constituye un espacio para reconocer la riqueza y diversidad de las prácticas musicales, así como para promover nuevas perspectivas en su expresión, estudio y desarrollo.

López Jiménez reconoció el trabajo de la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Música, así como del comité organizador, por hacer posible esta cuarta edición, y expresó su deseo de que el coloquio continúe creciendo y consolidándose como un referente para la investigación y las prácticas musicales en Chiapas y México.

Propósito

El IV Coloquio propicia el encuentro entre estudiantes, docentes, investigadores, intérpretes y compositores, fortaleciendo los vínculos entre investigación, docencia y creación artística. Para la edición 2026, se cuenta con la participación de destacados músicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como Raúl Capistrán y Susana Carbajal, entre otros prestigiosos docentes y estudiosos de la música, como el investigador Eugenio Casillas Rodríguez.

Como parte de su programa, que se desarrollará hasta el 28 de agosto en el Auditorio José Ruiz García de la Facultad de Música de esta casa de estudios, se contemplan conferencias, mesas de trabajo, talleres y conciertos, que permitirán compartir experiencias, conocimientos y distintas aproximaciones al quehacer musical contemporáneo.

Por su parte, el director de la Facultad de Música, Hilario Cigarroa Vázquez, señaló que “este coloquio representa algo más que una actividad académica, pues constituye un encuentro de investigación, creación, interpretación, docencia y distintas formas de vivir la música”. Precisó que se trata de un espacio activo de investigación, producción y reproducción musical que contribuye a fortalecer la formación del estudiantado, al ampliar sus perspectivas y horizontes profesionales y académicos.

Cabe destacar que las actividades iniciaron con el concierto “Sonoridad, diálogos y libertad”, que corrió a cargo de docentes del Cuerpo Académico Improvisación, Tradición y Contemporaneidad, así como de músicos invitados.