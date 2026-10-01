Abren concurso de marimba

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), invita a niñas, niños y jóvenes, de 8 a 15 años, a participar en el Concurso Municipal de Marimba, en grupos de 6 a 10 integrantes.

A través de redes sociales explicaron que las agrupaciones podrán ganar 18 mil, 15 mil y 10 mil pesos, para los tres primeros lugares. Gabriela Abarca, directora del ITAC, añadió que se otorgarán 4 mil pesos al mejor arreglo inédito.

Informó que la convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre. Cabe mencionar que el Concurso Municipal de Marimba se efectuará el 18 de noviembre de 2026 en el centro cultural Jaime Sabines, por lo que se exhorta a las y los interesados a consultar las bases completas en la página de Facebook del ITAC.