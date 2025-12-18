Abren concursos artesanales

En el centro cultural Exconvento de Santo Domingo de Guzmán fueron presentadas las convocatorias de los concursos LXXIII de Laca; LIII de Mascara Tradicional; XXIX de Talla en Madera y XIX de Bordado e Indumentaria Tradicional.

Con la presencia de diversas autoridades, tanto municipales como estatales, invitaron a los artesanos del estado de Chiapas a ser parte de estos certámenes que tienen la finalidad de destacar la riqueza cultural de la entidad, así como su legado y su creatividad.

Cicerón Aguilar, coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), indicó que dicha presentación es sumamente importante, ya que es cuando se dan conocer las bases de estos concursos que cuentan una gran tradición.

Origen

Al tomar el micrófono, precisó que estos certámenes fueron creados por el maestro Armando Duvalier en el año de 1974, tras impulsar una primera colección y propiciar un encuentro de artesanos.

Abundó que la dependencia dirigida por Angélica Altuzar Constantino lanzó la convocatoria 2026 para que todos los artesanos participen en esta gran celebración que es la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. “Estas artesanías no solamente han logrado sobresalir con cruces o toles, sino que van más allá de esas creaciones y es muy importante que las conozcamos por medio de estos eventos”, comentó.

También refirió que, de manera colaborativa, el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, el Museo de las Artesanías y organizaciones civiles se encargaron de nutrir la bolsa de premios para retribuir a los participantes. “En este gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, lo que queremos es que los saberes sigan manteniéndose, porque son los que nos dan nuestras raíces. Son la sombra de nuestros pueblos, pero sobre todo son lo que nos ha cobijado por muchos años”, compartió el coordinador operativo.

En tanto, Marisol Urbina Matuz, directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, añadió que es importante que las nuevas generaciones se involucren para continuar fortaleciendo las tradiciones. “Estos certámenes hablan de la importancia que tiene para la Heroica Chiapa de Corzo preservar sus técnicas y su cultura tradicional”, externó.

Para conocer a detalle las bases de la convocatoria, los interesados pueden ingresar a la página web del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.