Abren cursos de iniciación musical

Los cursos de iniciación musical que imparte la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y que están dirigidos a niñas, niños, jóvenes y personas adultas permiten un acercamiento al aprendizaje de esta disciplina artística.

La convocatoria para el periodo agosto-diciembre de 2026 acaba de abrirse, por lo que los interesados tienen la oportunidad ser parte de estas actividades.

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Al respecto, detallaron que los programas están diseñados de acuerdo con los diferentes grupos de edad y niveles de formación: CIM Sabatino Cantos y Juegos, dirigido a niñas y niños de 4 a 6 años; Iniciación Musical Infantil, para edades de 6 a 8 años; CIM Sabatino Infantil y Juvenil, para estudiantes de 7 a 11 años; CIM Sabatino para Adultos, de 18 años en adelante, así como Talleres Libres, abiertos a participantes de 9 años o más.

Asimismo, adelantan que los cursos incluyen clases grupales e individuales en disciplinas como piano, violín, guitarra, marimba, coro, lenguaje musical y materias teóricas, impartidas por docentes de la Facultad de Música de la Unicach.

Como parte del proceso de ingreso, el próximo 9 de julio, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la tradicional Muestra de Instrumentos, en el auditorio José Ruiz García, actividad que permitirá a las y los aspirantes conocer la oferta educativa y recibir orientación para elegir la opción que mejor se adapte a sus intereses.

Puntualizan que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 13 de julio. La convocatoria completa se encuentra publicada en la página electrónica https://www.famunicach.mx/convocatoria-cim.

Además, las personas interesadas en estos cursos pueden pedir información a través del correo electrónico [email protected], o comunicarse vía Whatsapp al 9616936879, en horario de atención (10:00 a 18:00 horas).

Cabe resaltar que la Facultad de Música es una institución de educación superior musical, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Misma que destaca en la región sureste de México por su formación integral en la ejecución, investigación y docencia musical.