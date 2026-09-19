Abren debate sobre repatriación de códice

Otro de los relatos de la isla mítica de Aztlán, la travesía de sus habitantes a la ciudad prometida y la fundación de Tenochtitlan hoy puede ser vista en el Códice Azcatitlan, manuscrito elaborado en el Valle de México, y que puede ser apreciado de forma temporal en el Museo Nacional de Antropología hasta el 31 de diciembre.

La exhibición de este documento, que data del siglo XVI o XVII, se da en el marco de las conmemoraciones por el bicentenario de las relaciones entre México y Francia, ya que el Códice Azcatitlan se encuentra en posesión de la Biblioteca Nacional del país europeo, donde es estudiado y resguardado. En medio de su primera exhibición en México luego de salir del país en 1840, el tema de su repatriación se mantiene latente.

Diálogos

Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología y curador de la muestra, apuntó, en la inauguración de la muestra, que ha habido solicitudes por parte de comunidades originarias para que Francia devuelva el códice a México, además de conversaciones entre autoridades mexicanas y francesas para que esto sea una realidad, pero no se ha llegado a nada concreto. “No hay nada específico, el Gobierno de México es el único que tiene la facultad para pedir una repatriación oficial, nosotros el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) nada más somos el apoyo técnico; los franceses han respondido a estas conversaciones, han venido a ver aquí como se cuidan y mantienen los códices, han visto nuestra bóveda, tenemos hoy todas las condiciones para tener este patrimonio de vuelta en México”, señaló Brito.

De acuerdo con el funcionario, es necesario “empatar las leyes” francesas y mexicanas para hacer posible la repatriación. “Esta exposición es un primer paso, que venga el códice de manera temporal, estamos viendo que se quede de forma permanente, existe la posibilidad de que así sea”, dijo.