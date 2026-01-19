Abren espacio Letras para Llevar

Josué Nandayapa, escritor y fundador de Alma de Letras Editorial, compartió que el 16 de enero dio inicio el proyecto Letras para Llevar, que consiste en una serie de presentaciones de libros, teniendo como sede el auditorio de la Universidad Metropolitana.

Explicó que de manera mensual se hará al menos una presentación, gracias al acuerdo con la citada institución educativa, que les prestó sus instalaciones. Con esta dinámica —abundó— programarán actividades como conferencias y conversatorios en los que participará la comunidad de Alma de Letras.

El arranque

Bajo ese contexto, el viernes comenzaron con la presentación de la obra Cotidianidad, del escritor chiapaneco Delman Escobar. Nandayapa puntualizó que este libro invita a mirar la vida desde los pequeños instantes que construyen la historia de cada uno. “‘Cotidianidad’ nos invita a detenernos, a observar y reconocer que la vida también se construye desde los gestos mínimos, los silencios diarios y los instantes que muchas veces pasan desapercibidos, pero que terminan dándonos identidad”, expuso.

Esta jornada, señaló, fue un momento significativo para la comunidad lectora. “Hablamos de lo diario, de lo simple, de eso que parece rutinario pero que, al final, termina contándonos quiénes somos”, detalló.

Finalmente reiteró que esta actividad inauguró el espacio cultural Letras para Llevar, que será un diálogo abierto con la palabra escrita, la reflexión y la sensibilidad literaria. “Pretendemos que, una vez al mes, nuestros autores del sello compartan su obra con nuevas miradas y lectores. Por ello agradecemos a la Universidad Metropolitana de Chiapas por abrir sus puertas a la literatura y a quienes nos acompañaron en esta primera jornada”, expresó.

Sembrando la palabra

Desde hace varios años, la editorial Alma de Letras organiza diversas actividades con las que promociona el talento literario que existe en el estado de Chiapas. El sello lleva a cabo presentaciones en escuelas y comunidades marginadas, donde eventos de este tipo son escasos. Además, en 2025 organizó presentaciones en diversas comunidades de Guatemala.