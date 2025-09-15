Abren exposición de Moisés Franco

“Espinas & Rosas” es la nueva exposición que alberga la Galería de Arte Contemporáneo, que se encuentra en el interior del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines. La muestra fue inaugurada el jueves 11 de septiembre.

El maestro Roberto Ramos Maza, director de Patrimonio e Investigación Cultural, en representación de Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), y Hunab Mandujano, director del centro cultural, encabezaron el corte de listón.

Las piezas exhibidas forman parte del imaginario del artista chiapaneco Moisés Franco Paredes. Al respecto, los organizadores explicaron que “Espinas & Rosas” es una importante aportación al arte, ya que sirve como plataforma para dar a conocer las creaciones de Franco, quien busca conectar a la audiencia con su trabajo y estimular la conciencia, generando una conexión emocional con las obras.

Al tomar el micrófono, el creador agradeció la presencia de cada uno de los asistentes y dijo que este es un pretexto para hablar y ver un poco de arte. Asimismo, mostró su gratitud con el equipo de museógrafos del Coneculta.

Hunab Mandujano señaló que las piezas de Moisés Franco tienen una interesante propuesta. “Es un arte que es fácil de ver, que contiene algunas pinceladas bruscas y otras sueltas, algunas más imperfectas que nos recuerdan que el arte no precisamente tiene que ser perfecto sino que simplemente tiene que existir”, refirió.

Finalmente, detallaron que el evento reunió a diversos amantes de la cultura, a creadores y curiosos que fueron testigos de una propuesta visual audaz y sensible, donde el cuerpo es un lienzo de simplicidad y creatividad.