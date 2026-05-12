Abren exposición Mentes de la tierra

El pasado sábado 9 de mayo, la artista Monse Jacotey encabezó la apertura de la exposición colectiva Mentes de la tierra, la cual puede visitarse en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller.

La exhibición presenta piezas creadas por la comunidad del Hospital Psiquiatrico “San Agustín”, ubicado en el Jobo, al sur de Tuxtla Gutiérrez.

En la muestra colectiva pueden conocerse las piezas realizadas por pacientes, doctores, psicólogos y trabajadores del mencionado espacio.

Bajo la premisa “la mente y el cuerpo son un dúo difícil de separar, pero, qué ocurre cuando la mente falla, y el cuerpo, a pesar de tener voz, no sabe cómo comunicarse”, el sábado se inauguró la exposición encabezada por la artista egresada de la licenciatura en Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Añadieron que Mentes de tierra, nos presenta como una comunidad marcada por los trastornos mentales, se comunica a través de el arte y la cerámica, ya que el arte no solo funciona como algo contemplativo o como expresión individual del artista, el arte también funciona como la voz de quienes pocas veces la tienen y, por ocultar, pocas veces quieren ser escuchadas”.

Agregan que tras doce meses de trabajo, la artista Monse Jacotey, en conjunto, con el Hospital Psiquiatrico “San Agustín”, ubicado en El Jobo dan a conocer las piezas creadas por y para la comunidad del hospital San Agustín.

“Esta muestra deja que el sentir de la mente llegue a quien, realmente, quiera escucharlo y que la reflexión, al menos, llegue al los que aún temen en escuchar”.

Emociones y el arte

Hace unos días Monse Macotey visitó las instalaciones de Unicach Radio, en donde habló de su relación con el arte y cómo puede ayudar a la salud mental.

Expuso que el arte es algo que nos ayuda a todos, pese a ser conocido solo por lo bello, mientras que la cerámica es una parte que también ayuda en los procesos de aprendizaje.

Para escuchar la entrevista completa se puede visitar la página de Unicach Radio en Facebook.