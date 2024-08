Abren exposición sobre Elena Poniatowska

“Me hubiera gustado cuando era joven y bonita, pero bueno ahora me toman viejita y arrugada, pues qué le hago”, bromeó Elena Poniatowska ante la pregunta sobre si le gustaba ser fotografiada.

La escritora de Hasta no verte Jesús mío asistió a la inauguración de la exposición “Homenaje fotográfico a Elena Poniatowska”, que se encuentra en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, a un lado del Jardín Botánico.

Ahí se dio cita su amiga Graciela Iturbide, quien en conferencia de prensa se limitó a declarar: “Elenita. todos te queremos mucho, estamos muy felices de que te hagan este homenaje. Todo México te quiere”.

Sobre si hay un retrato suyo favorito, la autora destacó el trabajo de Graciela Iturbide y Mariana Yampolsky. “Yo trabajé años y años con Héctor García, que era muy buen fotógrafo de prensa. Yo tuve muchos fotógrafos de prensa que eran amigos míos”, agregó.

En la exhibición —organizada por la editorial Planeta y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México— se muestran 19 imágenes de fotógrafas mexicanas que se entrelazan con frases que Poniatowska ha escrito en obras como Las soldaderas, Las indómitas, Leonora, Las siete cabritas y Hojas de papel volando, por mencionar algunos. Por ejemplo en una de las mamparas se puede leer la frase: “Ser niña es ser un poco de agua con sangre”, de su libro Rondas de la niña mala, y a un lado se exhibe el retrato de una niña vestida como princesa y jugando, de la fotógrafa Melba Arellano.

Las autoras de las imágenes son Yolanda Andrade, Koral Carballo, Aglae Cortés, Carol Espíndola, Tania Franco Klein, Maya Goded, Lourdes Grobet, Sandra Hernández (Vita Flumen), Kati Horna, Graciela Iturbide, Margot Kalach, Adriana Treviño, Yvonne Venegas, Olivia Vivanco y Martiana Yampolsky.

La exposición se complementa con retratos de la narradora, realizados por Eunice Adorno, Rogelio Cuéllar, Sashenka Gutiérrez, Emmanuel Haro Poniatowski, Paulina Lavista y Juan Rodrigo Llaguno. En la conferencia de prensa, la dramaturga Jesusa Rodríguez compartió que hace poco ella y Poniatowska jugaron con la inteligencia artificial de Chat GPT, al que le pidieron hacer un cuento sobre el sol y la luna. De esta experiencia, la autora concluyó que el cuento era “una estupidez”, que la IA va a “dejar a mucha gente en la calle” y que “ya llegó al enemigo”.

En un breve encuentro con los medios, Poniatowska continuó con la reflexión sobre esta herramienta tecnológica, donde reconoció que no puede profundizar tanto en el tema porque es algo “totalmente nuevo” que no conoce. “No soy experta. Yo hago lo que ustedes hacen, nada más que no tengo una grabadora tan padre. Lo he hecho toda mi vida. Mi vida es una inmensa interrogación. Toda mi vida ha sido preguntarles a los demás cómo le hacen para vivir, para pintar, para escribir, para crear, para hacer entrevistas, para hacer crónicas y para ser feliz”, declaró.

Ante la pregunta sobre si haría algún comentario a la presidenta virtual Claudia Sheinbaum sobre la gestión cultural del país, la escritora declaró: “Sabe muchísimo más que yo la nueva presidenta… Es una mujer en quien todos podemos confiar y además aquí (señala su cabeza) le funciona muy bien, aquí y en el corazón”.