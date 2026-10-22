Abren “Las pieles de la muerte”

La casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez fue el escenario donde se llevó a cabo la apertura de la exposición “Las pieles de la muerte”, que reúne el talento de creadores locales.

En esta muestra organizada por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) participan artistas como Una Tal Normi, Emi Marín, Ana Ferral, Julia Rojas, Luz Martínez, Miguel Monribot, Alondra Varela, Naomi Lara, Zeta Mijangos, Alondra Ruiza, Alejandro Valencia, Gela Rochi, Lamz, Lizigi, Shakti, Juan Muerto, Johana, Ismael Gómez, Osvaldo Díaz, Ray Pérez, Santiago Reyes, Josué Arévalo, Eliza López, Harto Peralta, Ruzmen, Cobers, Suryan The Worm, Anahí Aguilar Pinto y Alejandro Lara.

Miradas

De acuerdo con los organizadores, la exposición está conformada por obras de creadores emergentes y consagrados, quienes exploran, a través de diversas propuestas pictóricas, las distintas formas de representar e interpretar la muerte, en diálogo con las tradiciones y los simbolismos.

Añaden que cada pieza ofrece una mirada particular sobre esta temática e invita al público a descubrir nuevas perspectivas artísticas y reflexionar sobre el significado de este hecho en nuestra cultura.

Cabe resaltar que la muestra fue posible gracias a la participación del Colectivo Cultural Sospó, que manifestó su alegría y su satisfacción por colgar sus obras en este importante recinto.

“Al fin se logró y ‘Las pieles de la muerte’ ya está en exhibición para que ustedes puedan pasar a conocer las diversas caras o rostros que adquiere este misterioso tema, a partir de las ideas y las manos de los diversos artistas”, expresaron.

Asimismo, agradecieron el apoyo de Caleidoscopio, que ayudó en el montaje de la exposición junto a Gela Rochi, Dan Luviano y Naomi Lara.