Abren muestra “El ñero en la cultura”

En la Galería José María Velasco, que celebra 75 años de existencia, se presenta una exposición dedicada a Daniel Manrique, un pintor y muralista originario de Tepito que llenó sus calles de arte.

“El ñero en la cultura. Daniel Manrique, muralista del barrio” es la primera retrospectiva del creador autodidacta, que después se formaría en la escuela La Esmeralda. Se podrán ver desde sus primeras obras, hasta grandes murales, que fueron sometidos a conservación para la ocasión y dos de los cuáles se exhiben por primera vez en 20 años.

Trabajos

Manrique pintó en caballete, pero también hizo collage, maquetas y muñecas de papel maché. Muchas de las obras son material inédito. Sus obras abordan temas como la vida del barrio de Tepito, las mujeres que construyeron y reconstruyeron barrios en Coyoacán y en la Guerrero, con referencias a artistas como Juan O’Gorman, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros y Jorge González Camarena.

La muestra está abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y permanecerá hasta marzo de 2027 en la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.