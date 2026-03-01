Abren Museo del Mamut

Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del gobierno municipal inauguraron el Museo del Mamut (Mudema). El inmueble exhibe una colección de restos óseos del mamífero que habitó la región hace 13 mil y 14 mil años; en la sala principal se muestra la reconstrucción de un esqueleto completo de tres metros con 60 centímetros de alto y 7 metros de largo, así como piezas rescatadas de lo que fueron trampas prehispánicas de casería del ejemplar localizadas en este municipio.

El alcalde de Tultepec, Sergio Luna Cortés, informó que inicialmente en la zona se construyó un recinto como parte de los seis proyectos de obras de impacto regional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero la alcaldía decidió ampliar y remodelar el proyecto, dando lugar a un nuevo Museo en un espacio de 7 mil metros cuadrados y con más salas de exhibición.

Oferta

El museo cuenta con 4 salas y 4 áreas de exhibición de más de 836 osamentas de mamut, en tanto, en lugar también es resguardo mil 200 piezas de fragmentos de esqueletos de 14 mamuts, todos localizados en el municipio de Tultepec.

Su directora, Juana Zúñiga Urbán, explicó que la construcción se inició en 2021 y se prolongó durante 5 años. Recordó que un primer espacio tuvo detalles de construcción que fueron atendidos, pero se apostó por su ampliación y mejoras con recursos municipales; finalmente fue inaugurado este día.

En el lugar se exhiben piezas de las “trampas prehistóricas” para la caza de mamuts descubiertas en el año 2019, en el relleno sanitario del poblado de San Antonio Xahuento, ahí investigadores rescataron 824 huesos de al menos 14 ejemplares de mamut.

Con este hallazgo histórico se comprobó que la caza de mamuts era una práctica humana reciente para el aprovechamiento de carne, pieles, huesos y grasa de los grandes ejemplares, y las investigaciones confirmaron la construcción de fosas en la orilla del antiguo lago de Xaltocan para atrapar a los grandes y pesados ejemplares.

El arqueólogo Luis Córdoba Barradas, con el apoyo de la dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, ha estado al frente de los salvamentos arqueológicos en sitios donde se han encontrado restos óseos de mamut y de distintas especies de animales que habitaron en la región de lago de Xaltocan.

Descubrimientos

El primer hallazgo de restos de mamut fue en el año 2015, durante trabajos de excavación de la red de drenaje en el poblado de Xahuento. Tres años después, en el año 2018, fue abierto el primer Museo del Mamut, el cual tuvo una afluencia de 50 mil visitantes, pero el sito fue cerrado y mejorado.