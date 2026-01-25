Abren museo sobre la historia del pan

Experiencias inmersivas y objetos que narran la historia del pan industrial se conjuntan en el recién inaugurado Museo Interactivo Bimbo (MiBimbo), el cual arrancó operaciones esta semana.

La apertura del museo se enmarca en los 80 años de historia de una de las empresas más conocidas del país, por lo que parte de la curaduría del espacio está dedicada a mostrar algunos objetos que son referentes en la memoria popular de quienes consumen pan industrial.

Contenido de la exposición

MiBimbo muestra casi 4 mil objetos provenientes de diferentes colecciones particulares y otros pertenecientes a la colección privada de la empresa que dan un recorrido histórico de las diferentes épocas, además integra experiencias inmersivas y digitales en donde los usuarios podrán interactuar con distintos elementos, como la elaboración del pan hasta la consolidación de diferentes variedades del producto industrial.

Ubicado en Isabel La Católica 51, en el Centro Histórico, el museo ocupa la planta baja de un edificio construido en los años 60, que fue remodelado al interior y exterior, y tiene capacidad para recibir hasta 500 personas de manera simultánea en una superficie de 3 mil metros cuadrados, de los cuales más de la mitad son espacios de exhibición.

En otras áreas del nuevo museo, el visitante podrá conocer el proceso de la elaboración del pan, visualizar distintos momentos históricos y su cambio a lo largo de los años, y una línea del tiempo de todos los hechos que forman parte de una de las historias de la industrialización en México en el siglo XX.