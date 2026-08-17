Abren nueva exposición colectiva

“Contención” es el nombre de la nueva exposición que alberga el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la cual fue inaugurada el 14 de agosto.

La muestra está conformada en su mayoría por piezas de grabado creadas por artistas como Cloroformo, Daniela Márquez, Carlos Balbuena, Sangabriel, Abraham Rodríguez, Cristian Espinosa, Ana Ferral, Kishato, Andrew Domínguez, Gretel Coutiño, Deidy Vicente y Gómez Álvarez.

Propuesta

De acuerdo con los organizadores, la serie que se presenta en la sala de exposiciones temporales del citado recinto explora el hogar más allá de la arquitectura: como espacio de memoria, afecto, vulnerabilidad y resistencia.

La colección está conformada por más de veinte obras de pequeño, mediano y gran formato, elaboradas con técnicas como aguafuerte, punta seca, grafito sobre papel, bolígrafo y colores sobre papel, linóleo, litografiado y aguatinta, entre otras. En el texto de sala explican que las piezas reunidas exploran las múltiples formas en que habitamos y somos habitados por los espacios íntimos. “El hogar aparece aquí como una estructura en permanente transformación, atravesada por vínculos familiares, rutinas, ausencias, objetos, silencios y gestos cotidianos que configuran nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. En ese sentido la contención se desplaza entre dos dimensiones inseparables la que sostiene y protege, y la que delimite, condiciona o restringe”, indican.

Lejos de fortalecer y seguir una narrativa lineal y única del hogar —añaden—, la muestra invita a reconocerlo como un territorio en constante construcción, donde las experiencias individuales dialogan con las colectivas.

Asimismo, comparten que no se busca reconsiderar aquello que entendemos por refugio, pertenencia y cuidado, sino reconocer individualmente qué es lo que habitamos.