Abren nueva exposición en el Marco

La dependencia entre seres humanos, la forma en la que el cuerpo influye en el entorno y el entendimiento propio dentro de ese entorno en la historia reciente son los ejes —en palabras del coleccionista Boris Hirmas— de la exposición “Cuerpo, performance y acción: obras de la colección Hirmas”, que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco).

Las 71 obras de 46 artistas y dos colectivos —el danés Superflex y el mexicano Tercerunquinto— que reúne la muestra exploran estos ejes a partir de la obra de ciertos artistas clave, principalmente, en la historia del performance desde la década de 1960 y hasta el presente. Obras de Yves Klein, Vito Acconci, Ana Mendieta, Marina Abramovi, Carolee Schneemann, Valie Export, Alfredo Jaar, Hermann Nitsch, Paul McCarthy, Teresa Margolles, Carlos Amorales Erik Tlaseca, entre una larga nómina de artistas en los que cabe no solo el performance, sino la fotografía, el videoarte, la pintura y el arte conceptual.

Memorias

En muchas de ellas, el registro fotográfico deja constancia de una secuencia, una serie del mismo acto efímero con una naturaleza cercana al libro o al portafolio.

Registros como el de Punishment, de Douglas Gordon, o incluso el tríptico Vaporización, de Margolles, ejemplifican esto, pese a que la colección no fue concebida por Hirmas de esa forma, sino que la directora del museo Taiyana Pimentel se lo hizo notar.

La afectación del cuerpo en el entorno y viceversa —una especie de retroalimentación, en muchos casos negativa— puede verse claramente a través de los body painting de Günter Brus o el uso que Valie Export hace del propio cuerpo como herramienta para confrontar y provocar a la sociedad. En el caso de Margolles o Nitsch lo corporal sirve para marcar la atracción hacia el abismo.

Serie

La colección de Hirmas se empezó a gestar hace veinte años y es una de las más importantes de arte contemporáneo que hay en México. Algunas de sus obras se han exhibido en el Museo de Arte Moderno, el Reina Sofía y la Bienal de Venecia.

“Inicié adquiriendo obra de mis amigos artistas, después derivó realmente en una investigación, una recopilación. Lo que más me emociona hoy en día es que esto pueda estar junto y lo que el público opinará, lo que a mí me interesa es conocer qué piensan los demás”, explica Hirmas, en entrevista.

La asesoría de expertos del curador y crítico de arte Osvaldo Sánchez fue crucial. Hirmas también habla de cómo la colección representa problemas que dialogan y se repiten entre generaciones: “Lo que acabamos concluyendo es que la naturaleza humana es una. Nuestro pensamiento se repite, nuestra interacción con los demás se repite, nuestra manera de percibir el mundo puede cambiar, el tiempo cambia detalles de nuestra percepción, pero la esencia es la misma”.