Abren premio de Literatura IILA

La convocatoria para la 17 edición del Premio de Literatura IILA ya está oficialmente abierta. Instituido por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA), este galardón tiene como objetivo promover la producción literaria latinoamericana contemporánea, fomentar su difusión en Italia y fortalecer el diálogo cultural a ambos lados del océano Atlántico.

Creado en 1969, el premio contribuyó a dar a conocer al público italiano algunas de las voces más destacadas de la narrativa latinoamericana, reconociendo el valor de obras y autores que dejaron huella tanto en la literatura del siglo XX como en la contemporánea.

Entre los galardonados más recientes figuran la escritora argentina Samanta Schweblin -la primera mujer en recibir el premio- por Kentuki (SUR); la autora argentina Selva Almada, en 2023, por Non S un fiume (Rizzoli); y la escritora colombiana Pilar Quintana, en 2025, por Gli abissi (La Tartaruga).

La 17 edición -que se celebra de forma bienal- está abierta a obras de ficción (novelas y colecciones de relatos) y de poesía. Las obras candidatas deben ser de autores vivos que sean ciudadanos de uno de los 20 países latinoamericanos miembros de la IILA, y deben haber sido traducidas al italiano y publicadas en Italia durante el bienio 2025-2026.

Bases

La convocatoria está dirigida exclusivamente a editoriales con sede legal en Italia. Cada editorial puede presentar un máximo de dos obras. El proceso de selección estará a cargo de dos jurados independientes, integrados por académicos y expertos italianos y latinoamericanos: un jurado evaluará las obras literarias, mientras que el otro valorará la calidad de la traducción al italiano.

El premio consiste en una dotación de 5 mil euros para el autor de la obra ganadora y 3 mil euros para el traductor. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar entre el 15 y el 25 de junio de 2027, en el marco de “Letterature - Festival Internazionale di Roma”, lo que brindará a los ganadores una excelente oportunidad para interactuar con el público italiano y dar a conocer sus obras galardonadas.