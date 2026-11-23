“Cuando pienso en Fernando García Ponce, no pienso primero en una imagen determinada. Pienso en espacio. En su manera de ocuparlo, interrumpirlo, de dejarlo respirar o llevarlo hasta la saturación. Fernando no colocaba formas sobre una superficie, él parecía preguntarse qué podía suceder dentro de ella. Quizá por eso me gusta pensar que Fernando era un arquitecto de sus lienzos”, escribió Arnaldo Coen sobre uno de sus varios compañeros de la Generación de la Ruptura, García Ponce, a quien Proyectos Monclova (Lamartine 415, Polanco, CDMX), dedica una retrospectiva con obras que dan cuenta de su importante trayectoria plástica.

Titulada “La conciencia del espacio”, esta muestra fue coordinada por la historiadora de arte Vera Castillo, quien revela que el texto que acompaña la exposición fue escrito por Coen semanas antes de fallecer.

Recorrido

La muestra ofrece obra de García Ponce desde sus inicios, en los que experimentó con el cubismo, luego pasa a trabajos que dejan ver la relación que trazó entre pintura y arquitectura, y finaliza con obra que fusiona pintura con collage, donde el creador incorporó materiales como papel y madera. “Ya hacia los años 80 se da cuenta de que el collage no es nada más una vía para llegar a la pintura, sino que puede ser una obra en sí misma”, explica Castillo.

De acuerdo con la historiadora, es de interés primario que artistas pertenecientes a la Ruptura ocupen las paredes de Proyectos Monclova, por lo que tener una exhibición dedicada a Fernando García Ponce fue fundamental para la galería. “Mostramos artistas que trabajan con la abstracción geométrica, hay un interés de mostrar esa abstracción de geometría trasladada al arte y pintura, es el caso de Eduardo Terrazas, Manuel Felguérez, de quienes ya tuvimos exposiciones”, refiere.

Castillo valora que Coen, en sus últimos días, reflexionara nuevamente sobre la obra de García Ponce. “Fuimos muy afortunados de trabajar con él, tener uno de sus últimos textos”, afirma.