Abren talleres en Santo Domingo

El centro cultural Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, mantiene abiertas las inscripciones de los talleres artísticos que ofrece de manera permanente.

En entrevista con el director del espacio, Rubiel Antonio Gamboa Munza, detalló que han mantenido una oferta cultural constante. Destacó que se trata de uno de los centros con más actividades a nivel estatal. “Desde enero tuvimos nuestras primeras actividades, como la Villa de Reyes y otras actividades que tenemos. A partir del mes de febrero, precisamente el día 4, iniciamos con el regreso de los talleres de manera permanente”, refirió.

De igual forma, indicó que los interesados podrán encontrar una diversa gama de talleres, como bordado, contado, tambor, máscara de parachico, tallado en madera y marimba, además de disciplinas como danza y ballet.

En ese sentido, esperan que el público responda al llamado inscribiéndose, para continuar preservando juntos la cultura. A través de las redes sociales, informaron que los interesados deberán cubrir una cuota de recuperación y llenar una ficha con sus datos personales.

Exposición

Como parte de la oferta cultural del inmueble, en la sala Alejandrino Nandayapa Ralda se mantuvieron expuestas, del 24 al 31 de enero, las más de 140 piezas que participaron en las convocatorias de los premios artesanales 2026.

La muestra reunió las obras de hombres y mujeres que mantienen la continuidad de las técnicas, saberes y expresiones que forman parte fundamental del patrimonio cultural chiapaneco.

El motivo de la expo-venta fue contribuir a la difusión, valoración y fortalecimiento de los oficios tradicionales, impulsando a su vez la economía de quienes preservan esas manifestaciones.