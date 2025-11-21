Abren testamento de Fer del Solar

Casi cuatro años después del fallecimiento del conductor argentino Fernando del Solar, su viuda, Anna Ferro, reveló que el testamento del presentador fue abierto hace unas semanas en los juzgados.

En entrevista con Sale el sol, Ferro explicó que la petición para abrir el documento fue realizada por la presentadora Ingrid Coronado, primera esposa de Del Solar. Sin embargo, la también conductora no estuvo presente en la diligencia. “Tenía que estar ella porque debía presentarse como tutora legal de los hijos. No se presentó porque se encontraba en otro país y mandó a su hijo mayor como representante”, dijo Ferro.

El juez no aceptó dicha representación debido a que Coronado es la tutora directa de los menores. Durante su matrimonio, Fernando, quien murió de cáncer linfático, e Ingrid tuvieron dos hijos: Luciano y Paolo Sicilia Coronado.

¿Ingrid Coronado es beneficiaria?

Ferro comentó que están a la espera de que el juez determine si ella podrá ser reconocida como albacea, ya que, según explica, Coronado manifestó inconformidad con lo estipulado por Del Solar. “Ya se abrió, pero ahorita estamos esperando a que se me acepte a mí como albacea, porque por el lado de ella dice que hay intereses, no sé qué palabra puso, pero que no estaba de acuerdo en que yo fuera la albacea, entonces, ahorita en eso está el juez y hay que esperar”, indicó.

En caso de que el juez no la ratifique, Del Solar dejó un segundo nombre como respaldo: un amigo cercano. Ferro añadió que en el documento solo se menciona a los padres del conductor, a ella, a los hijos y a las hermanas de Del Solar como institutrices.

¿Cómo se dividirán los bienes?

De acuerdo con Ana Ferro, en su última voluntad Del Solar dejó un departamento a sus papás y otro para ella y su hija Francesca. “Él dejó otras cosas fuera del testamento que no puedo mencionar; también bienes para los hijos, pero eso debe revisarse porque hay otros documentos que abarcan más cosas”, explicó.

Ferro insistió en que solo busca que se cumpla la voluntad del conductor y espera que la otra parte lo respete. También aclaró que los hijos que Fernando tuvo con Ingrid no quedaron desprotegidos: “Fer dejó todo en orden: departamentos para sus hijos, y estaban a su nombre desde un principio, no dentro del testamento. Nunca los dejó desamparados”.

Hasta el momento, Ingrid Coronado no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones.