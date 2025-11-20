Abrigos en tendencia para esta temporada

Oversized, dramáticos, etéreos o con un giro inesperado: uno de estos se convertirá en tu pieza statement y lo mejor es que lo sepas desde ahora.Escultóricos

Para quienes le gusta dar cada paso como si estuvieran en una portada, los abrigos escultóricos serán la mejor inversión.De pelo

Si hay un abrigo que grita lujo (y confort) desde la distancia, es el de pelo. Gabriela Hearst apostó por uno en clave minimalista y estructurada, mientras que en Valentino y Miu Miu lo desfilaron con formas más atrevidas, siluetas envolventes y una paleta que va del nude al chocolate.Como única capa

Sí, también puedes inspirarte en los años 60 y convertirte en Betty Draper de Mad Men. Los abrigos vaporosos se vieron en Altuzarra, Carolina Herrera y Prada, como si flotaran. Con movimientos suaves y cortes limpios pero estructurados, esta es la silueta para las que buscan fluidez sin renunciar a la elegancia.De ante

Un imprescindible del armario que combina rebeldía y sofisticación a partes iguales. Perfecto tanto con unos jeans como con una falda lápiz, es esa pieza camaleónica que se adapta a cualquier plan.Al estilo poncho

No es capa, no es abrigo: es el poncho elevado. Louis Vuitton lo presentó en clave futurista, Alberta Ferretti lo hizo bohemio y Altuzarra le dio ese aire urbano que tanto queremos obtener para los días de oficina.Hasta el suelo

Si lo que quieres es hacer una entrada memorable (y sobrevivir al frío sin perder sofisticación), apuesta por los abrigos largos hasta el suelo. Con transparencias

La tendencia más inesperada: abrigos con transparencias. Chanel los presentó en una versión femme fatale sobre su conocido tweed, mientras que Louis Vuitton y Ann Demeulemeester apostaron por juegos de capas más conceptuales.