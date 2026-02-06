Abrirán 700 conjuntos fotográficos

Los más de 700 conjuntos documentales, tanto del fondo del Consejo Mexicano de Fotografía como del Centro de la Imagen, que hasta la fecha se tienen registrados y que conforman el Centro de Documentación del Centro de la Imagen, serán abiertos al público a partir del sábado 7 de febrero de 2026 —en el marco de la Semana del Arte—, para dar constancia de que su misión es resguardar y valorar la memoria visual de México y el mundo.

¿Qué ver en el Encuentro + FOTO?

Como parte del Encuentro + FOTO, organizado por el Centro de la Imagen, investigadores, docentes, estudiantes, fotógrafos, fotoperiodistas, artistas visuales y público en general podrán consultar en el Centro de Documentación postales, carteles e invitaciones de distintos eventos fotográficos, recortes de periódicos, boletines de prensa, diapositivas e imágenes de referencia de la museografía de diversas exposiciones.

Entre los tesoros que se encuentran en el Centro de Documentación existe una copia del Archivo Pinto mi Raya, de Mónica Mayer y Víctor Lerma, documentación inédita sobre muestras legendarias en el Centro de la Imagen, información generada a partir de los Coloquios Latinoamericanos de Fotografía y hasta postales firmadas de puño y letra de reconocidos maestros de la fotografía a nivel mundial.

“El valor del Centro de Documentación es cultural, porque permite ir reconstruyendo la historia de diferentes momentos de la política pública y de la fotografía en México y a nivel continental, porque recordemos que mucho del trabajo que hizo el Consejo Mexicano lo hizo en compañía de fotógrafos latinoamericanos. Entonces brinda un panorama de esos años en los que ellos estuvieron trabajando a través de los proyectos que generaban”, señala Mariana Huerta Lledias, coordinadora de acervos del Centro de la Imagen.

En un comunicado en el que la Secretaría de Cultura federal da cuenta de este proyecto, Huerta agrega que el Centro de Documentación que se abrirá a estudiosos y público en general “ayuda a dar contexto de dónde estamos hoy parados o a dónde han llegado diversas instituciones en sus posibilidades, como el Centro de Documentación de los primeros años que recabó información de exposiciones y artistas que quizá ni siquiera se exhibieron aquí. Pero como era el lugar al que la gente se acercaba a conocer de fotografía, todo lo que fuera foto se recibía, se almacenaba y se ponía a disposición de la gente”.