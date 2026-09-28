Abrirán muestra en honor a Humberto Spíndola

El Centro Nacional de las Artes (Cenart)m abrirá la exposición-homenaje Corte Sagrado: tijera y trama, una propuesta creativa de Humberto Spíndola que abarca desde collages y papeles especiales, hasta vestuario y un altar de muertos, todo ello basado en el uso de insumos naturales y la exaltación de ritos ancestrales.

El papel, históricamente considerado un resguardo de la memoria y aliado de la civilización, se convierte en la materia prima tridimensional de la obra del artista mexicano Humberto Spíndola (1950-2025). A través de un genial orden compositivo y un profundo conocimiento de la historia y el arte popular de México, el creador logra elevar técnicas tradicionales, como el calado con tijeras en papel de China, al nivel del arte contemporáneo internacional.

Propuesta

La genialidad de Spíndola radica en una amplia variedad de recursos y en la creación de procesos especializados que aseguran la durabilidad de sus piezas. Su producción destaca por la manipulación de texturas y gradientes cualitativos que simulan superficies virtuales de encaje, orfebrería y mármol.

Entre sus materiales selectos se encuentran collages de papeles japoneses teñidos con pigmentos naturales —como el púrpura de caracol—, papeles marmoleados turcos con hoja de oro de 24 kilates, así como papeles catalanes suspendidos de hilos de lino que flotan sobre acrílico, junto con acuarelas y parafinas aplicadas minuciosamente sobre papel de algodón.

El repertorio del artista es sumamente versátil, extendiéndose desde la producción de escenografías y vestuarios para teatro, danza y ópera, hasta la creación de tradicionales altares de muertos y de Dolores, libros de artista, obras-mosaico, piñatería e instalaciones monumentales en fachadas.

Las insólitas instalaciones y estructuras geométricas de Spíndola, caracterizadas por una perfecta integración entre fondo y figura, se han exhibido en espacios de gran prestigio global como la Mandeville Gallery de la Universidad de California en San Diego, el Museo Hospice Comtesse en el Festival de Lille, el Museo de Artes Decorativas de Helsinki y el Museo Británico de Londres.

Programa

Con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión crítica en torno al legado de Spíndola, las actividades del día inaugural se dividirán en dos momentos clave en las instalaciones del recinto. El jueves 1 de octubre, a las 16:00 h, se llevará a cabo la inauguración de la muestra plástica en el Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes. El público podrá apreciar una cuidada selección de obras donde el color, la textura y el soporte interactúan de manera única.

Y el mismo día, pero a las 17:00 h, se realizará el conversatorio “El universo del papel vivo”, mesa de diálogo enfocada en analizar sus innovaciones de conservación masiva mediante soportes con ph controlado, sus avances en tintes orgánicos y la transición del uso popular de la tijera hacia los principales museos del mundo.