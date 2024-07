Un cortometraje mexicano filmado hace más de una década, pero terminado el año pasado, se alzó con el Yugo Bafta Estudiantil, premio que anualmente otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a jóvenes cineastas del orbe.

La Soledad, dirigido por la oaxaqueña María Conchita Díaz para titularse en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), se llevó el galardón en la categoría de ficción, superando a producciones de Alemania y EU.

Protagonizado por Mary Paz Mata y María Elena Olivares, es una reflexión sobre la familia y la tercera edad. “Ya hace mucho que lo filmamos, pero por problemas personales lo había dejado abandonado y me armé de valor para titularme el año pasado, cuando hice la posproducción”, dice. “Ahora ya confío en que este tipo de cosas salen cuando deben. A lo mejor en otro año, en otro tiempo no hubiese trascendido; antes no podía emocionalmente y ahora ya tenía la energía para ello”.

La historia se rodó en La Soledad, una ranchería de la Villa de Zaachila, Oaxaca, inspirada en experiencias personales de la directora. “Lo está en mis dos abuelas: una de ellas tenía demencia senil y otra, problemas con una de sus hermanas por una herencia. Hay una mezcla de las dos: de hecho, yo me llamo María por una de ellas y Conchita por la otra”, explica Díaz. “Ahora el corto seguirá su recorrido por festivales internacionales, es lo que tengo entendido, por dos años más y luego llegará a los nacionales”.

Para esta edición de los Bafta Student, realizada en Los Ángeles, se recibieron 800 producciones de más de 100 escuelas de 37 países. La Soledad fue la única película hispanoamericana seleccionada y se convirtió en paralelo en la primera mexicana en ganar el premio.