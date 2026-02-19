Abuso contra Andrea Noel, al cine

El caso de la periodista Andrea Noel, quien hace diez años sufrió una agresión mientras caminaba por las calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México, será llevado al cine con el nombre de Te quiero ver arder.

Andrea obtuvo el video de una cámara que grabó el momento en el que un sujeto se acercó, le levantó el vestido y bajó su ropa interior.

El video fue compartido vía redes con el fin de que el agresor fuera reconocido, pero el efecto fue el contrario, Noel recibió ciberacoso y amenazas de muerte, por lo que tuvo que abandonar México en 2016.

La dirección de esta historia recaerá en manos de María Fernanda Prieto y estará bajo la producción de Woo Films, compañía detrás de cintas como la animación Soy Frankelda, primera producción mexicana realizada en técnica stop motion; Pedro Páramo, en la que la cineasta fue responsable de la segunda unidad, y Los dos hemisferios de Lucca.

Visibilizan problemática

Noel decidió abandonar la Ciudad de México, pero puso sobre la mesa el tema de los ataques cotidianos a mujeres, convirtiéndose con esto en tema nacional. Te quiero ver arder es el título del largometraje que ya fue aprobado por el Eficine, el estímulo fiscal que permite a empresas destinar parte de su Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la producción de cintas mexicanas. Es sobre su experiencia, ya hablé con Andrea y es muy importante que se haga”, dice Prieto.

La también hija del cinefotógrafo Rodrigo Prieto, nominado en cuatro ocasiones al Premio Óscar por su trabajo en cintas como Secreto en la montaña y El irlandés, no es nueva en el mundo del cine. Apenas en octubre pasado compitió en el Festival Internacional de Cine de Morelia con su corto El sarape, filmado en un restaurante angelino y que tiene como los ejes de su trama la familia y la migración.

Sus inicios en el cine

En la escuela y al principio de su carrera, María Fernanda procuró no ir con el apellido por delante (ocultando en ocasiones el parentesco) para iniciar desde abajo en las producciones en las que participaba.

Las labores que desempeñó fueron varias y desde diferentes posiciones, lo mismo fue a la tintorería por la ropa de algún director, que fue la responsable del cuidado de transeúntes para que estos no pasaran por una calle a la hora de que se llevaba a cabo un rodaje.

Te quiero ver arder cuenta en su guión con el trabajo de Fernanda Tovar, quien ahora se encuentra compitiendo en Berlín con su ópera prima Chicas tristes. Juan Pablo Escamilla (Lumbrensueño) y Mauricio Caderón Rico (Todos los incendios) también colaboraron en esa tarea.

“El guión no es mío y está muy emocionante, pero junto a mi hermana Ximena, que es escritora, le hemos metido algunos toques. Lo que sí es que necesitaremos una actriz que puede ser de Estados Unidos o inglesa, pero tiene que hablar perfectamente español, el ‘casting’ será el reto”, destaca María Fernanda.

Te quiero ver arder contará además con la fotografía de Nico Aguilar (The monkey), uno de los cinefotógrafos mexicanos con más trabajo en Estados Unidos en la actualidad. Por ahora, María Fernanda se encuentra trabajando en paralelo en detalles de posproducción de un nuevo cortometraje.