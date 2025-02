En la fría y desolada Irlanda rural, dos familias de granjeros viven atrapados en un conflicto marcado por la represión emocional y la violencia contenida. Esta es la premisa de Acaba con ellos (Bring them down), debut cinematográfico de Christopher Andrews, que explora cómo los problemas familiares y los rencores heredados se convierten en una bomba de tiempo. “Estos hombres viven atrapados en un mundo de pocas palabras y demasiados resentimientos, lo que inevitablemente lleva a una explosión”, explica el director británico.

Michael (Christopher Abbott), el hijo menor de una familia granjera, vive aislado junto a su padre enfermo, Ray. La relación entre ambos es hostil, pero el verdadero conflicto surge cuando los problemas con la familia vecina, encabezada por Gary y su hijo Jack (Barry Keoghan), un joven impulsivo, escalan hasta un punto sin retorno. “Una pequeña molestia puede convertirse en una herida grave si no se atiende. Vivimos junto a otros, pero a menudo no los vemos realmente; estamos tan atrapados en lo nuestro que olvidamos cómo nuestras acciones los afectan”, reflexiona Christopher Andrews.

Con esta película, que le valió el Douglas Hickox Award a director debutante en los British Independent Film Awards 2024, busca ir más allá de la narrativa tradicional sobre la masculinidad violenta. En la cinta, los hombres no son simples figuras rudas y herméticas, sino individuos atrapados y consumidos por sus propias emociones. “La violencia siempre me ha parecido inútil y patética; no resuelve nada, solo deja una sensación de humillación. En la película, quise mostrarla de forma real, sin glorificarla ni fetichizarla. Buscaba que fuera brutal, que incomodara al espectador, que se sintiera casi en la piel, como lo viven los personajes”, señala el director.

El filme tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el BFI London Film Festival y destacó por su atmósfera oscura y el retrato que hace sobre la vida rural irlandesa. Además, presenta dos figuras femeninas que desafían el ambiente de violencia y represión.

La cinta llegará a los cines mexicanos el 6 de febrero de 2025 gracias a la distribución de Mubi y Sala de Arte Cinépolis.