La Academia Mexicana de la Lengua dio a conocer que la “ch” y la “ll” han sido excluidas del abecedario, debido a que, como tal, ya se encuentran en él, separadamente, como “c”, “h” y “l”, pues en conjunción no son letras, sino dígrafos, secuencia de dos letras que generan un nuevo sonido.

La AML, encargada redactar diccionarios y gramáticas de las lenguas habladas en nuestro país, hizo este anuncio a través de su cuenta de X. Por medio de un hilo, la institución cultural expresó que, en realidad, “ch” y “ll” no son letras, sino son un conjunto de dos grafemas —unidad mínima de la escritura— o letras que, reunidas, crean una sola unidad sonora, mejor conocida como fonema.

Sin embargo, la AML, aclaró que su eliminación del abecedario no significa que estos dígrafos ya no serán usados, precisando que continuarán utilizándose en la escritura alfabética, así como en la base fonémica de nuestro sistema lingüístico. “La eliminación de los dígrafos ‘ch’ y ‘ll’ del inventario de letras del diccionario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español”, indicaron.

De esta manera, la academia precisó cuáles son las letras que conforman nuestro abecedario de ahora en adelante, sumando 27 grafemas: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Hace 189 años se fundó la Academia Mexicana de la Lengua, como una alianza con la Real Academia Española, fundada 122 años antes, en 1714. A pesar de que, por esa época, México aún no alcanzaba su independencia, ya mostraba su necesidad de cultivar un “español mexicano”, como parte de su emancipación temprana.

Fue por eso que, luego de una serie de esfuerzos que tenían como objetivo “conservar y restituir la pureza del español”, la institución fue creada en 1835.