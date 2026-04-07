Acapulco tras la devastación

Los fenómenos naturales y la crisis por la inseguridad en Guerrero son la materia prima de la nueva obra del artista Héctor Massiel (Acapulco, 1973), quien, luego de presentar una exposición con objetos dañados por el huracán Otis, inaugura en Aguafuerte Galería (Guanajuato 118, colonia Roma Norte, CDMX), la exhibición “Evocaciones”, conformada por 21 pinturas elaboradas en bastidores recuperados de un taller de serigrafía afectado por el huracán John, que azotó a la ciudad portuaria en 2024.

En entrevista, Massiel señala que el concepto de su obra evoca recuerdos de su infancia, en un Acapulco que todavía no era atravesado por la crisis de inseguridad ni azotado por los fenómenos naturales, sin embargo, la devastación es un factor que marca las obras.

“Varias pinturas evocan cuando aprendí a pescar, recuerdos de mi infancia, y también dentro de todo esto están las imágenes del Acapulco lastimado por los fenómenos naturales, pero también por la violencia, que es algo que no podemos dejar de ver, porque es algo que nos lastima hoy”, detalla el pintor.

Acervo

Los 21 cuadros presentan una serie de personajes cabizbajos, tristes, reflexivos, característicos de la obra plástica de Massiel. Dentro de estos personajes, cuenta el artista, hay referencias a la esperanza. “Pero dentro de todo, está la parte de la esperanza, de la esperanza en resurgir de ese paraíso, y eso se ve, sobre todo, a través del color. Son pinturas muy coloridas, que nos hablan de eso, de la esperanza”, añade el creador.

Massiel detalla que todo el cuerpo de obra se creó en su estudio, en Acapulco, en un periodo de seis meses, y que tomó la decisión de presentarla primero en la Ciudad de México por el nulo apoyo del gobierno de Guerrero a las actividades culturales.