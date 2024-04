El pasado 20 de abril se produjo un accidente durante el rodaje en Atlanta de la nueva película de Eddie Murphy, The pickup, después de que una maniobra no saliera como estaba prevista. Hasta el momento, no está claro cuántas personas resultaron heridas.

Un portavoz de Amazon MGM Studios solo ha confirmado esta información al portal Deadline, añadiendo que todos los involucrados pertenecían a la segunda unidad, que es como se denomina al equipo que se encarga de rodar las escenas de acción o de riesgo.

Por el momento, ya se abrió una investigación interna y otra por parte del sindicato Iatse, que representa a los trabajadores del sector, para estudiar qué ocurrió exactamente y por qué.

Se cree que un camión se bloqueó y chocó contra un coche, dejando a dos personas hospitalizadas y otras tantas con lesiones que incluyen contusiones y huesos rotos. Según el mismo medio, el director y productor Tim Story y los protagonistas no se encontraban en el set, ya que se trataba del rodaje de una segunda unidad.

Eddie encabeza el reparto de la cinta de atracos, que también contará con Pete Davidson, Keke Palmer, Andrew Dice Clay y Eva Longoria.