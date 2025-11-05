AC/DC vuelve a México

El anuncio de que AC/DC se prepara para volver a México, luego de 17 años, desde el último concierto que ofrecieron en nuestro país, ya está causando revuelo pues, así como sucedió en noviembre de 2009, la banda de rock británica volverá a pisar las instalaciones del estadio GNP Seguros.

A través de sus redes sociales, Brian Johnson, Angus Young, Sevie Young Cliff Williams y Phill Rudd anunciaron que, como parte de su PWR/UP Tour, la agrupación ofrecerá cinco shows en Latinoamérica, y México será uno de sus destinos.

Antes de pisar tierras mexicanas, AC/DC visitará Sao Paulo, Brasil, Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina, durante el mes de febrero.

El 7 de abril será cuando arribe a la Ciudad de México para estar, como lo hiciera un día, pero de hace 17 años, al otrora Foro Sol, en donde se presentó con su Black Ice Tour.